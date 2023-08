Chiara Ferragni rompe il silenzio: il post social ai rumors dell'addio a Fedez

Chiara Ferragni, il tuffo dallo yacht scatena le polemiche: "Tutto finto"

Addio a Fedez? La risposta social di Chiara Ferragni

"Ciao amore" sono le parole che Fedez ha scritto a corredo di una foto in cui si vede la coppia, in questi giorni in vacanza a Ibiza, baciarsi con uno splendido tramonto a fare da sfondo. Parole che i fan hanno interpretato come di addio, smentiti però dalla stessa Chiara Ferragni che ha voluto fare chiarezza sempre sui social: "Ieri ho fatto questa escursione bellissima con Fede - ha detto l'influencer in un video postato su TikTok - e ci hanno scattato questa foto molto romantica, al tramonto, mentro ci baciamo. L'abbiamo pubblicata e lui ha scritto come caption 'Ciao amore'. Oggi vedo mille articoli che scrivono che vedono questa frase come un addio. Ma in che senso? Non risco proprio a capire".