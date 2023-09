Giulia De Lellis attacca Chiara Ferragni e Fedez: la coppia risponde

Chiara Ferragni e Fedez rispondono a Giulia De Lellis

Il primo a replicare è stato Fedez, che ha lasciato un bel like su X (ex Twitter) ad un'utente che ha criticato Giulia De Lellis con queste parole: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?". Poi è stata la volta di Chiara Ferragni che ha intercettato la storia cancellata da Giulia su Twitter e ha messo like al commento di una follower: “Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perchè in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa".