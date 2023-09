La famiglia di Fedez e Chiara Ferragni si allarga: è arrivata Paloma

La famiglia Ferragnez si allarga: è arrivata Paloma. Dopo la scomparsa di Matilda, che per 13 anni è stata accanto all'imprenditrice digitale, Chiara Ferragni e Fedez hanno accolto in casa una cucciola già amatissima da tutta la famiglia. Di razza golden retriver la new entry è un dono che Marina Di Guardo, la madre di Chiara, ha voluto fare ai suoi nipoti Leone e Vittoria, che hanno accolto la novità con grande entusiasmo e gioia. Un modo anche per aiutare la Ferragni a superare gli ultimi mesi, che sono stati tutt'altro che semplici in seguito alla morte della Mati.