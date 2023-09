Fedez sta male? Chiara Ferragni rientra all'improvviso da Parigi

Attimi di ansia per le condizioni di salute di Fedez . Il rapper non starebbe vivendo giorni facili. Al momento mancano comunicazioni ufficiali ma gli ultimi indizi sembrano parlare chiaro. Il cantante è sparito dai social network mentre Davide Marra, il nuovo co-conduttore di Muschio Selvaggio, ha chiesto ai fan di "mandare un abbraccio a Federico in chat", senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Chiara Ferragni lascia la Parigi Fashion Week per un'emergenza

Il dubbio su un possibile problema di salute di Fedez è stato avvalorato dalle ultime mosse della moglie. Chiara Ferragni ha infatti lasciato in queste ore Parigi, dove si era recata per la settimana della moda, per rientrare a Milano. Su Instagram l'imprenditrice digitale ha condiviso alcune foto con i figli Leone e Vittoria corredati dall'emoji della mani raccolte in preghiera.