Fedez, le condizioni in ospedale: il messaggio di Chiara Ferragni dopo il silenzio

MILANO - Sono giorni difficili per il rapper milanese Fedez. L’inaspettato ricovero in ospedale a Milano, l’intervento per ridurre due ulcere e una successiva operazione. I fan dell’artista sono in apprensione per le sue condizioni, così come sua moglie Chiara Ferragni, costretta ad abbandonare la settimana della moda di Parigi per tornare al capezzale del proprio congiunto.