Chiara Ferragni in gita con i figli senza Fedez: come sta oggi il cantante

Gita fuori porta per Chiara Ferragni e i piccoli Leone e Vittoria. L'imprenditrice digitale ha trascorso una giornata con i figli a Ferdy Wild, agriturismo in provincia di Bergamo. I bambini si sono divertiti tra pony, conigli e un gustoso pranzo in mezzo al verde. Ai fan più attenti non è però sfuggita l'assenza di Fedez, che di recente ha dovuto fare i conti con alcuni importanti problemi di salute.