La casa di Chiara Ferragni invasa dalle zanzare: problemi per Vittoria

Problemi a casa Ferragnez. Chiara Ferragni ha confidato sui social network che il suo attico di Milano è invaso in questi giorni dalle zanzare, molto probabilmente a causa del caldo anomalo di questo autunno. L'imprenditrice digitale ha ammesso che a risentirne di più è la figlia di tre anni Vittoria, ricoperta praticamente da bolle "come se avesse la varicella, ma in realtà sono punture di zanzara".

Chiara Ferragni si lamenta delle zanzare in casa

"In casa, non so perché, siamo pieni di zanzare. Vitto si è svegliata ricoperta di punture di zanzare sul viso e sulle braccia, stiamo mettendo creme ma poverina sembra che abbia la varicella", ha spiegato Chiara Ferragni su Instagram, che ha chiesto ai suoi follower consigli in merito. "Da settembre ad oggi è stata mangiata dalle zanzare dieci volte in più di quest'estate. Non so cosa diavolo sia successo", ha aggiunto.