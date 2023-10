Fedez torna a Sanremo? “Se succede…”. La rivelazione a Muschio Selvaggio

MILANO - Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo. La corsa per la convocazione al teatro Ariston è iniziata, ma c’è qualcuno che non intende tornare su quel palco. La rivelazione arriva da Fedez, che nel podcast di Mucchio Selvaggio rivela la propria scelta di non presentarsi nella città dei fiori per la prossima edizione del concorso canoro.