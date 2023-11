Chanel Totti insieme a Chiara Ferragni per un'occasione speciale

Chanel Totti e Chiara Ferragni insieme. La figlia di Ilary Blasi ha presenziato - insieme alla cognata Melissa Monti, fidanzata di Cristian Totti - al party per l'inaugurazione del nuovo store romano della moglie di Fedez. Qui si trovano le nuove collezioni, come i gioielli in argento, e i must have del brand lanciato dall'imprenditrice digitale che, per la serata inaugurale, ha optato per un vestito di paillettes. Più "sobria" Chanel, che ha sfoggiato una t-shirt bianca, con giacca grigia e jeans.