Chiara Ferragni, tra gli scatoloni del trasloco spunta un dolce di ricordo

Chiara Ferragni, i dolci ricordi postati sui social

In casa Ferragnez è quindi tempo di trasloco e di scatoloni e proprio tra un pacco e l'altro la Ferragni ha ritrovato alcuni bigliettini che le hanno fatto fare un tuffo nel passato. Il primo è un post-it con scritto: "Io sono qua", firmato 'Fede' con un cuore. Il secondo è invece un ticket del parcheggio di Palazzo Parigi a Milano dove lei e Fedez si erano incontrati per il primo appuntamento: "Riordinando per il trasloco ho trovato il ticket del parcheggio del nostro primo appuntamento e bellissimi ricordi in giro per la casa", queste le parole dell'influencer che ha postato tutto sui social.