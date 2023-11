Fedez svela dettagli della nuova casa e Chiara Ferragni si arrabbia

Dopo una lunga attesa i Ferragnez stanno finalmente traslocando nella loro nuova casa, sempre sita nell'innovativo quartiere di CityLife a Milano. Il trasferimento non è stato ancora completato ma Fedez ha svelato ai follower alcuni dettagli del nuovo appartamento mandando su tutte le furie la moglie Chiara Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni litigano per la nuova casa

"Amici piccoli spoilerini della casa nuova", ha detto il rapper su Instagram inquadrando Chiara che, allarmata, lo ha supplicato di non riprendere gli spazi perché non è tutto in ordine: "Così fa schifo, è disordinata", ha replicato dura l’imprenditrice digitale. Incurante Fedez, che ha continuato a riprendere dettagli della nuova casa fino a commentare con sarcasmo: "Mi sa che tra un po’ devo cercarmi una casa nuova".

Com'è la nuova casa dei Ferragnez

La nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez è sensazionale: un appartamento su tre piani. Immensa la cabina armadio: la scarpiera presenta tre pareti di scaffali di dieci piani ciascuno. "Il pezzo forte della casa ovviamente riguarda questa splendida donna che ho sposato, che ha deciso di non fare una cabina armadio, ma di costruire la Rinascente in casa", ha scherzato Fedez a riguardo.