Chiara Ferragni in India, problemi di salute: "Ore tragiche"

Problemi di salute per Chiara Ferragni in India . L'imprenditrice digitale è volata a New Delhi per alcuni impegni di lavoro ma ha dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto: la cistite. È stata la diretta interessata a raccontare tutto sui social network: "Sono super emozionata di essere qui, solo che stamattina mi sono svegliata con la cistite peggiore che io abbia mai avuto. Quindi ho fatto le prime ore in aeroporto tragiche, in cui non mi reggevo in piedi. In aereo mi sono addormentata e ho dormito quasi tutto il tempo".

La cistite di Chiara Ferragni in India

Chiara Ferragni ha dovuto fare i conti con una brutta cistite durante il suo viaggio per l'India. Per fortuna i medicinali hanno fatto effetto e in aereo l’influencer ha dormito per quasi tutto il tempo. La 36enne ha fatto scalo a Doha e poi è atterrata nella capitale indiana in piena notte. Dopo qualche ora di sonno, la moglie di Fedez ha mostrato nelle storie Instagram di essere pronta per andare a conoscere la città.

Perché Chiara Ferragni è in India

Chiara Ferragni è volata in India senza il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria. A quanto pare si trova a New Delhi per espandere il suo giro d'affari, legato al suo brand di moda e beauty. Infatti, tra una storia sulla città indiana e un selfie la Ferragni ha ricordato ai follower gli sconti del cyber monday.