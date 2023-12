I Ferragnez e la beneficenza, il labiale di Fedez che fa discutere

ROMA - Non si placa la bufera che ha coinvolto i Ferragnez , sommersi dalle critiche dopo che Chiara Ferragni è stata sanzionata dall'Antitrust con una maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta sui pandori a edizione limitata della Balocco, griffati dalla nota influencer.

Ferragni e il caso del pandoro

Di oltre un milione di euro la sanzione per due società riconducibili alla moglie di Fedez e 420mila euro per l'azienda dolciaria, a cui è stato contestato il fatto di aver pubblicizzato il 'Pandoro Pink Christmas' lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo (al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa 3,70 euro del pandoro non griffato), avrebbero contribuito a una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario (donazione che, in realtà, era già stata fatta in precedenza dalla sola Balocco in cifra fissa).

Lucarelli attacca Ferragni sulle uova di Pasqua

Travolta dal caso, l'influencer si è scusata attraverso un video postato sui social, annunciando una donazione di un milione di euro all'ospedale pediatrico torinese. Una mossa che non le è bastata per evitare un nuovo affondo da parte di Selvaggia Lucarelli, che sul 'Fatto Quotidiano' ha ricordato come Ferragni avesse già usato uno schema simile per lanciare le uova di Pasqua da lei griffate e vendute da Dolci Preziosi. Un'inchiesta che ha suscitato la dura reazione di Fedez, sceso in polemica con Lucarelli ma di nuovo sotto attacco in queste ore insieme alla moglie, a causa di un vecchio video tornato di attualità e registrato durante la festa al supermercato che la coppia organizzò nel 2018, per il 29esimo compleanno del rapper.

Fedez e la festa al supermercato

Nel filmato si vedono Fedez e Chiara Ferragni parlare preoccupati mentre leggono sullo smartphone le critiche a loro rivolte sui social per lo spreco di cibo causato dall'evento. A quel punto arriva la madre del cantante alla quale Fedez, come si evince dal labiale, dice: "Lo diamo in benificenza diciamo". Una decisione che mette d'accordo tutti e tre, tanto che il rapper poi si allontana insieme alla moglie e dopo aver ricevuto da lei qualche consiglio inizia a registrare una storia da postare sui social. Storia che ora, a cinque anni di distanza, fa discutere.