Chiara Ferragni, la tuta del pentimento va sold out: ecco quanto costa

La multa di un milione di euro dall'antitrust, poi il video di scuse dove Chiara Ferragni si mostra visibilmente commossa per il "caso pandoro": gli ultimi giorni hanno messo a dura prova l'influencer, nel vortice del dibattito pubblico. La moglie di Fedez ha promesso di donare la stessa cifra della maxi multa al reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino per aiutare i bambini malati. E l'ha fatto nel video in cui si scusava per la leggerezza commessa, quello in cui indossa una "semplice" tuta grigia, andata sold out subito dopo la pubblicazione del post.