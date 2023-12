Chiara Ferragni abbandonata dai brand: dure conseguenze dopo il caso pandori

Non accenna a fermarsi la bufera su Chiara Ferragni, dopo la sanzione dell'Antitrust con una maxi multa milionaria. L'influencer è stata multata per pratica commerciale scorretta sui pandori a edizione limitata della Balocco, griffati con il suo marchio. Non sono bastate le scuse in un video sui social, con un'ulteriore polemica esplosa sulle sue uova di pasqua, sulle quali aveva adottato lo stesso schema.