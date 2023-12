Chiara Ferragni, I fan sui social postano l’etichetta del pandoro: “Se è così…”

Non si placano le polemiche intorno a Chiara Ferragni , a seguito dello scandalo scatenato dalla sanzione dell'Antitrust sul pandoro Pink Christmas di Balocco. Secondo l'accusa i consumatori erano portati a pensare che acquistandolo si sarebbe contribuito a sostenere le cure dei bambini ricoverati all' Ospedale Regina Margherita di Torino. I fan dell'influencer sono scesi in campo in difesa della loro beniamina, postando le immagini del cartoncino che era accompagnato al pandoro.

I fans della Ferragni: "In tribunale vince in due minuti"

Secondo i follower, non ci sarebbero riferimenti espliciti al fatto che per ogni pandoro acquistato sarebbe cresciuto l'importo della donazione: "Chiara Ferragni e Balocco - si legge nell'etichetta del pandoro - sostengono l'Ospedale Regina Margherita di Torino, finanziando l'acquisto di un nuovo macchinario che permetterà di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing". "Se è così in tribunale vince in due minuti", sostengono i fan della Ferragni.