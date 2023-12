Alessandro Gassmann asfalta Chiara Ferragni: la lezione sul caso pandoro

Anche Alessandro Gassmann si è scagliato contro Chiara Ferragni dopo il caso pandoro che ha praticamente rovinato l'immagine pubblica dell'influencer. "La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, altrimenti si potrebbe pensare che si è fatta per trarne vantaggio di immagine. Ma capisco che la riservatezza, insieme alla gentilezza, sia del tutto scomparsa", ha scritto l'attore su X (ex Twitter).

Alessandro Gassmann contro Chiara Ferragni sulla beneficenza

"Mio padre (il celebre attore e regista Vittorio Gassmann, ndr) ha sempre fatto beneficenza nella sua vita e non ne ha mai parlato pubblicamente – ha ricordato Alessandro Gassmann – e la cosa lo ha sempre reso felice, esclusivamente per i risultati ottenuti, pubblicizzarla lo avrebbe messo in imbarazzo. La classe non si insegna né si compra". Ovviamente nessuna replica da parte di Chiara Ferragni che, dopo il video di scuse, si è trincerata dietro un assordante silenzio.