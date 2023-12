Chiara Ferragni: il piano per superare la crisi che l'ha travolta

Il caso pandoro ha stravolto la vita professionale e privata di Chiara Ferragni. Dopo la multa dell'Antitrust l'imprenditrice digitale è entrata in crisi e il video di scuse non è bastato. Da giorni la 36enne è in silenzio e ha cambiato i suoi piani per le festività natalizie: è rimasta a Milano con tutta la famiglia, cancellando le tanto attese vacanze sulla neve con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria.

Ultime notizie su Chiara Ferragni dopo il caso pandoro

Come spiffera La Stampa, Chiara Ferragni avrebbe deciso di tacere pubblicamente per preparare un piano d'azione per contrastare il calo di immagine e difendere le sue aziende. Si sarebbe pertanto rivolta allo studio Gianni e Origoni per quanto riguarda le questioni legali, societarie e civilistiche, e all’avvocato Marcello Bana per gli aspetti di diritto penale e, infine, all’agenzia di comunicazione e web reputation Community, guidata dal ceo e fondatore Auro Palomba, che dovrà occuparsi di ridare credibilità all’immagine e al marchio della Ferragni.

Il piano di Chiara Ferragni per uscire dalla crisi

La task forse avrà il compito di salvaguardare i contratti che Chiara Ferragni ha con grandi brand internazionali, da Pantene a Pigna, da Morellato a Nespresso. Finora solo Safilo ha annunciato di voler interrompere la collaborazione, avviata nel 2021 e della durata di cinque anni, per la realizzazione degli occhiali del marchio della moglie di Fedez.