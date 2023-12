Gli avvocati di Chiara Ferragni: "Nessun reato" e fanno una richiesta

Dopo l’esposto del Codacons sul caso del pandoro Balocco, sono stati aperti fascicoli esplorativi a Milano, Cuneo e Prato ma i legali di Chiara Ferragni si dicono tranquilli. Gli avvocati dello studio legale Bana di Milano, che assistono la moglie di Fedez, escludono l’esistenza di reati sul Pandoro Pink Christmas di Balocco e la mancata beneficenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. Sono pronti a fornire chiarimenti agli inquirenti ma allo stesso tempo hanno chiesto di "interrompere il gioco al massacro nei confronti della Ferragni". In più per ora hanno deciso di non rilasciare ulteriori dichiarazioni, almeno fino alla fine delle festività natalizie.