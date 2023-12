La sorella di Chiara Ferragni nella bufera: colpa della torta di compleanno

Se il tuo cognome è Ferragni , soprattutto in questo ultimo mese, la certezza è che ogni mossa social sarà commentata da migliaia di utenti, che tu sia Chiara o la sorella Valentina . Proprio nella serata di ieri la più piccola delle sorelle Ferragni ha festeggiato il compleanno spegnendo 31 candeline. A fine serata è arrivato anche il momento della torta che ha quasi rubato la scena alla festeggiata. "31 ma ancora rimorchio i 2000" , questa la frase che decorava il dolce e che ha un chiaro riferimento a Matteo Napoletano, il fidanzato, classe 2001, e alle polemiche che hanno accompagnato la loro relazione.

Valentina Ferragni, bufera per la torta di compleanno

Una torta con un fine ironico, certo, ma che non è piaciuta ai follower che hanno inondato il suo post con commenti negativi: "Per quanto altro tempo dovrà ribadire che rimorchia i 2000?", "Valentina i 2000 hanno 23 anni non 13, la battuta faceva ridere nel 2015", e ancora c'è chi la attacca: "Con il denaro rimorchi anche i 3000". Insomma una pioggia di critiche senza sconti.

L'assenza di Chiara Ferragni

Oltre alla torta i follower non hanno potuto notare anche l'assenza di Chiara Ferragni, per lo meno sui social. Prosegue infatti la linea del silenzio scelta dall'influencer che ha deciso di sparire da ogni piattaforma dopo il caos del pandoro-gate, la multa dell'Antitrust e le varie indagini in corso.