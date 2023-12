Nuovi guai per Chiara Ferragni: svenduti i suoi gioielli

Sembrano non finire i guai per Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro , il caso delle uova di Pasqua e l’emorragia di follower, ora arriva anche il flop dei suoi gioielli, svenduti a metà prezzo. "Stiamo svendendo con sconti fino al 50% gli ultimi articoli, poi non rinnoveremo più l’accordo con il brand Ferragni che si è affidato a Morellato per la realizzazione di collane, anelli, braccialetti e orologi", ha raccontato un gioielliere di Ferrara al Corriere della Sera. Dopo la multa dell'Antitrust la credibilità e popolarità della moglie di Fedez è ai suoi minimi storici.

Flop dei gioielli di Chiara Ferragni, venduti a metà prezzo dopo il pandoro-gate

"All’inizio c’era curiosità e si vendeva bene ma senza avere le code in negozio come ci si aspetterebbe da un’influencer di quasi 30 milioni di follower. Poi le vendite sono molto rallentate e, già in tempi non sospetti, lontani dagli ultimi scandali, abbiamo notato una certa avversione da parte dei consumatori. Mostrando i prodotti a marchio Ferragni, in molti hanno proprio detto di non volerli, non so per invidia o antipatia, preferendo prodotti senza una marca", ha spiegato il titolare della gioielleria.

Ultime notizie su Chiara Ferragni: cosa è successo dopo il video di scuse

In seguito al video di scuse Chiara Ferragni non ha proferito più parola. Intanto il Codacons continua ad indagare sulle attività dell'influencer e di recente ha presentato un nuovo esposto alla Procura di Milano dopo che alcuni clienti si sono lamentati per la mancata consegna di alcuni prodotti acquistati sullo store online dell'imprenditrice digitale.