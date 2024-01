Nuova tegola su Chiara Ferragni: abbandonata dalla Coca Cola

Nonostante il messaggio di scuse, lo scandalo del pandoro continua a danneggiare la carriera di Chiara Ferragni. La Coca Cola ha deciso di fermare la collaborazione con l'imprenditrice digitale. Secondo La Repubblica, il colosso americano aveva scritturato l'influencer per uno spot pubblicitario che sarebbe dovuto uscire a fine gennaio. Ma in seguito alle ultime vicende l'azienda avrebbe deciso di prendere le distanze. Lo spot, nei piani di Coca Cola, avrebbe dovuto sfruttare il traino di Sanremo (che va in onda la seconda settimana di febbraio), dove la Ferragni è stata grande protagonista lo scorso anno.