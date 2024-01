Continua a far discutere il caso legato a Chiara Ferragni, tra la fine della collaborazione con Coca Cola e il suo ritorno sui social. Dopo lo scandalo pandoro, la carriera dell'influencer è stata duramente danneggiata. Sulla situazione si è espresso anche Amadeus, conduttore di Sanremo che l'aveva scelta come co-conduttrice per la scorsa edizione del Festival.