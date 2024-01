Nuovi guai per Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink Christmas' prodotto dall'azienda piemontese Balocco. L'iscrizione è stata decisa dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Indagata anche Alessandra Balocco, sempre per truffa aggravata. La Guardia di Finanza di Milano ha acquisito documenti nella sede dell'azienda milanese.