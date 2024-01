Chiara Nasti difende Chiara Ferragni: il duro sfogo della moglie di Zaccagni

Chiara Nasti supporta Chiara Ferragni. Con un lungo messaggio su Instagram, la moglie di Mattia Zaccagni ha difeso l'imprenditrice digitale. "Ora vorrei capire perché non vi accanite con tutti i politici che ci rubano un sacco di soldi - ha scritto la Nasti a corredo della notizia del milione di euro che la moglie di Fedez ha donato al Regina Margherita di Torino - Niente di meno qua ogni problema che succede in Italia dobbiamo "cavarcela" da soli raccogliendo soldi e firmando petizioni. Quando ci siamo trovati in emergenza Covid non so quante persone sono morte per mancanza di macchinari negli ospedali. E quanta gente è rimasta senza lavoro e lo Stato non ha aiutato nessuno. Noi lavoriamo e regaliamo soldi allo Stato ma fa nulla...molto più facile accanirsi sul web e trovare qualcuno come capro espiatorio". E non è finita qui...