Dopo il caso Chiara Ferragni cambia tutto: nuove regole per gli influencer

Dopo il caso Chiara Ferragni-Balocco, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato all’unanimità le nuove linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli imprenditori digitali delle disposizioni del "Testo unico sui servizi di media audiovisivi". Al pari degli altri media, spiega l’Agcom, gli influencer "creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano responsabilità editoriale, tramite piattaforme per la condivisione di video e social media". In caso di contenuti con inserimento di prodotti, gli influencer – stando alle direttive – sono tenuti a riportare una scritta che evidenzi "la natura pubblicitaria del contenuto in modo prontamente e immediatamente riconoscibile".