Chiara Ferragni furiosa con Fedez per attacchi ai giornalisti: cosa sta succedendo

ROMA - Non si placa la bufera intorno ai Ferragnez dopo il 'caso Pandoro' che ha coinvolto Chiara Ferragni, indagata dalla Procura di Milano (come Alessandra Balocco) per truffa aggravata. E mentre arrivano le prime segnalazioni al Codacons da parte di consumatori che lamentano di aver comprato a prezzo maggiorato l'ormai noto pandoro Balocco 'Pink Christmas' griffato dalla influencer, convinti che si trattasse di acquisti per beneficienza e che ora chiedono di essere risarciti, sui social la giornalista Selvaggia Lucarelli rivela che ci sarebbe tensione tra Ferragni e suo marito Fedez.