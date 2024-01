Chiara Ferragni scappa da Milano. Svelato perché il suo pandoro costava di più

Continua il periodo nero di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale non si è presentata alla Milano Fashion Week, dove è sempre stata grande protagonista. Ha scelto dunque di non tornare in pubblico: è brevemente riapparsa su Instagram per annunciare il suo weekend in famiglia lontana da casa. Molto probabilmente un modo per rigenerarsi in compagnia dei figli Leone e Vittoria. Ma allo stesso tempo per rafforzare il legame con il marito: negli ultimi giorni la Ferragni non ha particolarmente apprezzato gli attacchi di Fedez ai giornalisti e nello specifico quello nei confronti di Myrta Merlino, conduttrice di Pomeriggio 5 su Canale 5.