Chiara Ferragni ancora al centro della bufera. In attesa di ulteriori sviluppi sull'indagine per truffa, l'imprenditrice digitale è tornata attiva su Instagram, dove ha ripreso a condividere foto e video della sua vita quotidiana ma anche a sponsorizzare i prodotti del suo marchio. In una storia la 36enne si è immortalata mentre si lavava i denti e ha affermato: "Buona notte amici, vi leggo sempre e vi ringrazio". Un dettaglio non è però sfuggito ai follower più attenti...