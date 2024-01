Approvato il "ddl Chiara Ferragni" e l'influencer risponde così

Dopo lo scandalo del pandoro di Chiara Ferragni il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al ddl beneficenza. Il provvedimento garantisce trasparenza e assicura un’informazione chiara e non ingannevole quando vengono commercializzati prodotti con proventi destinati a iniziative solidaristiche. In caso di violazione degli obblighi previsti dal disegno di legge, l’Autorità potrà erogare una sanzione che va da 5mila fino a a 50mila euro. Il 50% di questo importo sarà destinato a iniziative solidaristiche, individuate con un successivo decreto. La reazione dell'imprenditrice digitale non si è fatta attendere...