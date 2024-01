Chiara Ferragni, indagato anche il manager. La Procura: "Lei ha guadagnato rafforzando la sua immagine"

Anche Fabio Maria Damato, manager e stretto collaboratore di Chiara Ferragni , è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova di Pasqua nell'inchiesta della Procura di Milano. È quanto risulta dal provvedimento del pg della Cassazione sulla competenza territoriale della Procura milanese ad indagare.

"Consumatori ingannati da un'influencer da 30 milioni di follower"

Come scrive la Procura generale della Cassazione nel decreto con cui ha assegnato l'indagine per competenza a Milano, "l'enfatizzazione della finalità benefica" nella campagna promozionale del pandoro Pink Christmas, "amplificata dai mezzi di comunicazione" usati, tra cui i social, ha indotto "in errore i consumatori", che hanno "ritenuto", attraverso l'acquisto del dolce a più di 9 euro a fronte di "circa 3,68 euro" di quello "tradizionale", di "contribuire alla finalità benefica", la "cui serietà era garantita anche dalla credibilità di una influencer da circa 30 milioni di follower".