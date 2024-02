Chiara Ferragni e Fedez, cena romantica per San Valentino. Crisi finita?

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso la sera di San Valentino insieme, cenando in un ristorante che aveva sul tavolo anche dei petali di rose rosse. Momenti intimi che sono diventati di dominio pubblico perché marito e moglie hanno postato delle storie mentre si preparavano, mentre erano nell'ascensore di casa e pure all'inizio della cena. Dopo tanto tempo, dunque, l’imprenditrice digitale e il rapper sono tornani a mostrarsi l'uno vicino all'altra spazzando via le voci di una possibile crisi coniuguale. Fedez, rientrato dal viaggio a Miami, in particolare, ha mostrato ai suoi follower un piccolo video della serata: prima inquadra Chiara Ferragni, poi le porge la mano. Lei appare imbarazzata e un po' fredda, anche se con il sorriso.