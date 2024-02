Chiara Ferragni, indizio social: "Andata". Ecco cosa sta succedendo

'Low profile' questo ormai l'imperativo di Chiara Ferragni dallo scorso dicembre mese in cui è esploso il caso Pandoro e che ha portato a diverse indagini della Procura di Milano riguardanti anche le uova di Pasqua in collaborazione con Dolci Preziosi e altre operazioni. Da quel giorno l'influencer è prima sparita dai social per poi tornare molto gradualmente a postare momenti della sua vita, soprattutto insieme ai figli. Rarissimi i momenti con il marito Fedez, con cui da tempo si vocifera sia in crisi.