Retroscena Chiara Ferragni e Fedez, la frase che ha portato alla rottura: “Tua moglie come…”

Ferragni-Fedez, l’ultima lite

La coppia era già in crisi da tempo, ma le ultime vicissitudini di Chiara Ferragni non hanno giovato alla coppia; la fashion blogger ha accusato il compagno di non esserle stata vicino nel momento degli attacchi mediatici, ma soprattutto di non averla difesa durante una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio in cui Marco Travaglio ha affondato il colpo in maniera pesante. “Ve la prendete con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”. Fedez non ha accennato alcuna difesa nei confronti della moglie che a quel punto - furibonda per l’accaduto - lo ha invitato a lasciare la casa coniugale.