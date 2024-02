"Chiara Ferragni e Fedez separati in casa da un anno, dove vive lui ora"

Chiara Ferragni e Fedez continuano a tacere (e i rispettivi uffici stampa a celarsi dietro un sonoro "no comment") mentre emergono nuovi dettagli sulla loro rottura. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, i Ferragnez erano separati in casa da tempo. "Da un anno e rotti, dopo il bacio di Rosa Chemical al Festival — fa sapere il quotidiano — Fedez dormiva nell’altra stanza, come un qualunque marito respinto. Se quell’ultima cena il 14 febbraio da Cracco ha buggerato persino il settimanale Chi ("Ferragnez, San Valentino scacciacrisi", mentre forse stavano già discutendo di come dividersi i ricchi asset), non ha invece depistato il più cinico ma sempre informatissimo Dagospia che per primo ha lanciato lo scoop: "Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato". Il giorno del Signore sarebbe stato santificato da una lite furiosa".