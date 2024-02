"Fedez furioso con Chiara Ferragni, l'incontro a Milano finisce in lite": il motivo

"Chiara Ferragni e Fedez si sono incontrati venerdì nella loro nuova casa di Milano". È sempre Dagospia a rivelare l'ultima indiscrezione sulla coppia più chiacchierata d'Italia che, dopo le voci sulla crisi e la conseguente rottura, si sarebbe vista per la prima volta nel lussuoso appartamento meneghino in cui si erano trasferiti soltanto da pochi mesi. Non per fare pace, però stando al sito di gossip: Fedez sarebbe infuriato con la moglie per un motivo ben preciso.