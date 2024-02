Chiara Ferragni parla di Fedez in tv: "È un momento doloroso"

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5 dopo l'intervento di Fedez

Qualche giorno fa, sempre a Pomeriggio Cinque Fedez rispondeva così alle domande del giornalista: "Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe?". E poi ancora: "Io sono esposto in pubblico e accetto il fatto che le persone facciano illazioni sulla mia storia perché sono un personaggio pubblico, ma che io mi metta a rispondere nel merito.... come le sembra? Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli in questo momento".