Chiara Ferragni e Fedez, il gesto che ha spiazzato i fan: sono tornati insieme?

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati insieme?

Di recente si è parlato di una grossa lite tra Chiara e Fedez e della scelta del cantante di lasciare l'attico di Milano in cui viveva con la moglie e i figli Leone e Vittoria. Qualcuno ha addirittura vociferato di una crisi che va avanti ormai da un anno, da quando è scoppiata la polemica a Sanremo. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati e per questo cresce l'attesa per l'intervista della Ferragni a Che tempo che fa di Fabio Fazio domenica 3 marzo.