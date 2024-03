Chiara Ferragni parla della crisi con Fedez e scoppia a piangere in diretta tv da Fazio: il motivo

Chiara Ferragni parla di Fedez a Che tempo che fa

“Siamo stati una coppia molto social. La privacy non esiste, l’abbiamo deciso noi, non è neanche colpa dei media. - ha aggiunto Chiara Ferragni - Io avevo un racconto personale da quando avevo 16 anni, Federico è stata una persona che era molto simile a me in questo tipo di racconto, quando ci siamo incontrati è stato il botto naturalmente sui social perché ognuno raccontava l’altro a modo suo. Abbiamo entrambi rinunciato un po’ della nostra privacy in favore del nostro racconto personale, è una scelta, a noi andava fare così. Io sono cresciuta con questa idea, raccontare me stessa, e se sono chi sono lo devo a quest’idea di raccontare me stessa. Naturalmente ci sono lati più negativi ma fanno parte di tutto il gioco”.