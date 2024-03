Chiara Ferragni, crisi risolta con il manager Damato: la storia a sorpresa

Chi è Fabio Maria Damato, il braccio destro di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è il general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection e della TBS Crew Agency, l’agenzia di marketing fondata dalla Ferragni nel 2009. Spesso ricopre anche il ruolo di stylist di Chiara: si è occupato, ad esempio, di alcuni look sfoggiati al Festival di Sanremo. Ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. In passato ha lavorato come fashion editor per Class Editori e per il Corriere della Sera e ha scritto di moda per diverse pubblicazioni tra cui Amica e MF Fashion.