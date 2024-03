L'ex di Theo Hernandez e l'indiscrezione su Fedez: "L'ho visto con i miei occhi"

Fedez a Parigi con un'altra donna che non è la moglie Chiara Ferragni: a sganciare la bomba Elisa De Panicis, modella ed influencer, nota al pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di qualche anno fa e per le sue brevi frequentazioni con Theo Hernandez e Cristiano Ronaldo. Una story poi ripresa dall'esperta di gossip Deianira Marzano, anche lei incredula per la confessione della De Panicis.