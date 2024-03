Chiara Ferragni e la rottura con Fedez: "Basta fingere"

Le ultime parole di Chiara Ferragni su Fedez

"Voglio rispondervi di più nei post. Tutti mi hanno chiesto di questi meeting a New York. Per me è un progetto nuovissimo che non ho mai fatto prima. Dita incrociate, tra qualche mese si saprà se è andato tutto bene e ve lo dirò in maniera ufficiale. In tutta questa me**a di questo periodo spero che ci siano cose nuove per avere stimoli nuovi", ha ammesso Chiara Ferragni per poi aggiungere: "Quando dico me**a non dico solo per la cosa pubblica, ma lo dico perché è un periodo veramente doloroso privatamente. Cerco di non parlarne più di tanto ma è pesante. Capitemi se ogni tanto pubblico meno e sono nei miei pensieri".