Fedez a Londra in dolce compagnia: "E Chiara Ferragni?". Ecco con chi è

Fuga a Londra per Fedez senza Chiara Ferragni. Il matrimonio tra i due sembra ormai giunto al capolinea anche se manca ancora l'annuncio ufficiale. Il rapper è volato in Inghilterra con un'altra donna, come riporta una segnalazione di Very Inutil People. Di chi si tratta? Della sua assistente personale Eleonora Sesana, con la quale qualche settimana fa era a Miami. Un rapporto lavorativo ma a quanto pare anche di amicizia. A breve il cantante racconterà la sua verità a Belve, il programma cult di Francesca Fagnani in onda su Rai2.