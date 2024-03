Ferragnez separati, perché ora non mostrano più i volti dei figli

Qualcosa è cambiato per i Ferragnez. Oltre alla profonda crisi di coppia che sta mettendo a rischio il matrimonio, da qualche giorno Chiara Ferragni e Fedez non inquadrano più i figli in volto. Al compleanno di Leone i bambini sono apparsi solo in immagini e video di spalle. Come mai questa scelta? I diretti interessati non ne hanno parlato apertamente e le ragioni dietro tale scelta potrebbero essere diverse.