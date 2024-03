Chiara Ferragni smette di seguire Paola Di Benedetto, c'entra Fedez?

Novità nella separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. In attesa dell'annuncio ufficiale, i due continuano a mostrarsi separati. E ora si parla di un terzo incomodo: Paola Di Benedetto. L'ex fidanzata di Raoul Bellanova del Torino è stata unfollowata su Instagram dall'imprenditrice digitale, dalle sue sorelle e da tutte le sue amiche. Il motivo non è chiaro.

Paola Di Benedetto ha litigato con Chiara Ferragni?

Fino a poco tempo fa Paola e Chiara Ferragni erano buone amiche, tanto che sono apparse pure insieme in uno scatto quando la Di Benedetto era legata al cantante Rkomi. Secondo qualcuno l'ex Madre Natura di Ciao Darwin avrebbe avuto un flirt con Fedez ma al momento non ci sono certezze e da mesi girano le voci più disparate sui Ferragnez. Potrebbe dunque trattarsi dell'ennesima malelingua o fake news: non resta che attendere chiarimenti.