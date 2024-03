Fedez si diverte al Mugello ma l'ultima notizia su Chiara Ferragni fa male

Ferragnez ai ferri corti. La coppia è ormai a un passo dal divorzio. Stando ad un gossip riportato da Deianira Marzano, Chiara Ferragni e Fedez non si rivolgerebbero neppure più la parola. "Caso Fedez Ferragni: loro nemmeno si parlano. Hanno fatto le foto separate e giocato separati, la situazione sembra davvero tesa... Tanto da non parlarsi", ha fatto sapere una fonte facendo riferimento all'ultimo compleanno di Leone , il primogenito di Chiara e Federico che ha compiuto sei anni. Al party del bambino il cantante e l'imprenditrice digitale hanno fatto foto separate e, a quanto pare, non si sarebbero neppure rivolti la parola.

Perché Fedez era al Mugello e con chi era

Nonostante i problemi privati, Fedez non smette di lavorare. L'artista si è recato al Mugello per seguire la 12 ore che vede in gara la vettura targata Boem, il drink analcolico del 34enne. Federico Lucia, come testimoniato sui social network, è arrivato a bordo di un volo privato insieme a Jessica Michel Serfaty, promessa sposa di Leonardo Del Vecchio di EssilorLuxottica. Dopo qualche ora di spensieratezza Fede è rientrato a casa per festeggiare il terzo compleanno della figlia Vittoria, nata il 23 marzo 2021.