Chiara Ferragni, altra esclusione dopo il caso Pandoro: cosa è successo

Sembrano non finire mai i problemi per Chiara Ferragni. L'influencer sta vivendo mesi molto difficili dopo il pandoro-gate e la successiva separazione dal martito Fedez. A questo si aggiunge anche la mancata riconferma nel consiglio d'amministrazione di Tod's, noto marchio di calzature di lusso, che ha presentato la lista di maggioranza per il rinnovo del board dalla quale ha escluso la Ferragni. Anche se, viene fatto sapere, il mandato è scaduto naturalmente dopo tre anni e sempplicemente non è stato rinnovato.