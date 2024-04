Fedez con i figli a Miami senza Chiara Ferragni: il messaggio social

Prima vacanza senza Chiara Ferragni per Fedez e i figli Leone (6 anni) e Vittoria (3). Il rapper e imprenditore, con i genitori, ha preso l'aereo direzione Miami: "Non vedo l'ora - le sue parole affidate a una storia Instagram - finalmente parto con i miei bimbi". Con lo stile ironico che lo contraddistingue, Fedez ha anche pubblicato un video in cui si vedono i bambini con il nonno e ha aggiunto: "Mio padre è già pienoh".

Fedez parte solo con i figli, Chiara Ferragni in silenzio

Continua, invece, a non pubblicare Chiara Ferragni. Secondo molti per lei non è facile: ha subìto la decisione di Fedez e soffrirebbe a vederlo andar via per una settimana con i bambini senza di lei. Da quando è tornata da Dubai l'imprenditrice non ha più pubblicato nulla.