Lol 4, Lucia Ocone sfotte Chiara Ferragni: la reazione di Fedez

Chiara Ferragni protagonista anche di LOL-Chi ride è fuori, giunto alla sua quarta stagione. L'influencer è stata tirata in ballo da Lucia Ocone, una delle concorrenti della quarta stagione del divertente programma. Durante uno sketch nelle sei ore di gioco la comica ha vestito i panni di Veronika, uno dei suoi più celebri personaggi. Nel siparietto con i suoi compagni di avventura ha raccontato scherzando: "Fedez lo conosco da tanto. Che rapporti avevamo? Capirai, con quel paravento ho avuto un flirt estivo. Ma prima eh, quando era libero, prima di sposarsi con la secca".

La reazione di Fedez alla battuta di Lucia Ocone a LOL

Subito dopo la battuta, Fedez è stato inquadrato per pochi secondi in control room, sorridente accanto a Frank Matano e Lillo. Nessuna reazione stizzita da parte del rapper anche se, va ricordato, il gioco di Prime Video è stato registrato lo scorso autunno, mesi prima che avvenisse la chiacchierata separazione tra il rapper e l'imprenditrice digitale. Nessun commento da parte di Chiara mentre alcuni suoi fan non hanno particolarmente gradito la battuta della Ocone.