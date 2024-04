Fedez e Tini Stoessel, cosa sta succedendo dopo Chiara Ferragni

Nuovi gossip su Fedez. Mentre l'ex moglie Chiara Ferragni si è trincerata dietro un assordante silenzio social, il rapper è protagonista della cronaca rosa. L'ultimo pettegolezzo lo vede accanto a Tini Stoessel, la cantante e attrice argentina nota in Italia per la serie tv Violetta e per la relazione con il calciatore Rodrigo De Paul.